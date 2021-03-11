السفارة_السورية في بيروت: تمديد أيام البقاء للمكلف في سوريا

وفقاً للتعليمات الناظمة:

1-للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية الانقطاع عن بلد الاقامة لمدة لا تتجاوز 90 يوم في العام الميلادي الواحد

.2-للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية البقاء داخل البلاد لمدة /60/ يوماً إضافية تزيد على مدة الانقطاع المحددة مقابل دفع مبلغ 200 دولار أمريكي ولا تحتسب هذه المدة من المدة اللازمة لدفع البدل النقدي.

وبالتالي يمكن للمكلف المغترب المتواجد في سوريا أن يتقدم بطلب تمديد البقاء لدى شعب التجنيد قبل وقت كاف من انتهاء مدة 90 يوم .