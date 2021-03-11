دوريات روسية تركية قطرية مشتركة في سوريا؟

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الدوريات المشتركة لروسيا وتركيا وقطر “على الأرض” في سوريا غير متوفرة.

وأكد لافروف اليوم الخميس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع ثلاثي مع وزيري خارجية تركيا وقطر:

“سُئلنا عما إذا كنا سنشارك في دوريات مشتركة، نحن لا نتصور تسيير دوريات مشتركة، فهذا منصوص عليه، إذا كنتم على دراية بتاريخ القضية، واتفاقات الرئيسين بوتين وأردوغان حول كيفية حل الوضع في محافظة إدلب، وهناك، من بين أمور أخرى، بالإضافة إلى فصل المعارضة العقلانية عن الإرهابيين، هناك اتفاق على تنظيم دورية روسية تركية مشتركة على الطريق السريع M4”.

وأضاف في الوقت نفسه أنه لا يسعه سوى الترحيب برغبة قطر في المساهمة في تهيئة الظروف لتجاوز الوضع المأساوي الحالي في سوريا.

على صعيد متصل أعلن وزير الخارجية الروسي، أن روسيا وتركيا وقطر اتفقت على التصدي للمحاولات الانفصالية في سوريا، والتي تعرض أمن الدول المجاورة للخطر.

وقال لافروف عقب الاجتماع الثلاثي مع نظيريه التركي والقطري: “اتفقنا على أن ممثلينا الخاصين سيشتركون في التنسيق المباشر لجهودنا الإضافية لتحقيق الأهداف المشتركة، وسنعقد اجتماعات أخرى على المستوى الوزاري بشكل دوري”.

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