يزن السيد يوضح حقيقة زواجه من دانا جبر

كشف الممثل السوري ​يزن السيد​ لموقع “الفن” أن صورة لزميلته الممثلة السورية ​دانا جبر​ من مسلسل “سنة ثانية زواج” أوقعته في موقف مضحك.

وقال: “نشرت دانا صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببطن منفوخ من كواليس العمل، فصدّقها الناس وظنوا أننا تزوجنا في الحقيقة وأننا في طريقنا لإنجاب الطفل الأول”.

وأضاف ساخراً: “كثيرون اتصلوا بي ليسألوني عن حقيقة الأمر، وفي كل مرة كنت أؤكد لهم أننا زوجين في المسلسل فقط وليس في الحقيقة”.

ويشار إلى أن يزن ودانا انتهيا يوم أمس من تصوير عشارية “سنة ثانية زواج” من تأليف مجموعة كتّاب وإخراج يمان إبراهيم بشخصيتي “قصي ورولا”.

الجدير ذكره أن يزن السيد متزوج من لمى الرهونجي ولديهما “آدم”.

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