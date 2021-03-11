اتجار بالمازوت المدعوم وتجميع “بطاقات ذكية”.. توقيف مسؤولين بريف جبلة

أوقفت الجهات المختصة في اللاذقية رئيسا بلديتي بنجارو وديروتان التابعتين لمنطقة جبلة على خلفية تصرفهما بكمية من مازوت التدفئة المخصصة للتوزيع على الأهالي في نطاق عمل بلديتهما.

وقال محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم خلال لقاء تلفزيوني إن التوقيف جاء على خلفية جمع بطاقات إلكترونية والاتجار بالمادة وإساءة التوزيع في البلديات، بالإضافة إلى توقيف عدد من الموظفين العاملين في فرع التجارة الداخلية وحماية المستهلك وشركة محروقات اللاذقية “سادكوب” وموظفين في البلديتين المذكورتين.

وفي السياق، أكد السالم أنه ستتم محاسبة كل من يثبت أنه أساء بتوزيع مادة مازوت التدفئة، في جميع البلديات والمناطق التابعة للمحافظة.

ويأتي توقيف رئيسي بلديتي بنجارو وديروتان في الوقت الذي اشتكى فيه أهالي قرى عدة عدم استلامهم مخصصاتهم من مادة مازوت التدفئة، أو عدم استلامهم المخصصات كاملة، ما قد يرفع الغطاء مستقبلاً عن تجاوزات مماثلة في قرى أخرى.

اثر برس

اقرأ أيضا: رئيس لجنة التصدير يقترح حلين لتخفيض سعر الصرف