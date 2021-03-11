شخص يستنفر فوج إطفاء “الجميلية” بحلب عبر بلاغ كاذب عن حريق!

في حادثة غريبة وخالية من المسؤولية، أدى بلاغ كاذب من قبل أحد الأشخاص إلى استنفار فوج إطفاء الجميلية بحلب، ما دفعها لتقديم شكوى بحق المتصل .

وقالت قيادة عمليات فوج إطفاء حلب إن أحد المتصلين تقدم ييلاغ لعمليات فوج الإطفاء بوجود حريق في منطقة الجميلية بحلب.

وأضافت في منشور في صفحتها على فيسبوك بأن المتصل الذي وصفته بـ “عديم الأخلاق” اتصل من رقم خليوي معلوم ومحفوظ لديهم ليبلغ عن وجود حريق كبير ضمن محل لبيع الإطارات ودواليب السيارات في “نزلة أدونيس”.

وعلى الفور انطلقت نجدة مركز الحمدانية للمكان، وبعد ثلاثة دقائق تواصل قائد النجدة مع عمليات الفوج ليبلغه عن عدم وجود أي أثر لحريق في المنطقة.

وأشارت عمليات فوج الإطفاء إلى أن فريق النجدة تابع البحث في سبيل إيجاد المحل حتى وصل إلى منطقة الجميلية – جانب الشرطة العسكرية ولكن دون جدوى، ليعاود صاحب الرقم الاتصال على الرقم 113 “بكل وقاحة وهو يضحك ويتباهى بأنه استطاع خداع الإطفاء بوجود حريق”!

واستغربت قيادة الفوج بأن المتصل يفخر بنفسه بأنه “أشغل نجدة الإطفاء لمدة ربع ساعة ببلاغ كاذب، وأخرج نجدة مركز إطفاء الحمدانية عن الخدمة”

وأضافت “نحمد الله أنه لم يرد إلينا حريق آخر بذات الوقت.

وتعهدت قيادة فوج الإطفاء بأنها ستتقدم بشكوى رسمية للجهات المختصة لمحاسبة هذا الشحص وفق القوانين والأنظمة، متمنيةً أن يكون ضمير وأخلاق هذا الشخص هي من تحاسبه قبل أن يحاسبه القانون.

إقرأ أيضاً: دوريات روسية تركية قطرية مشتركة في سوريا؟

هاشتاغ