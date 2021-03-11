وزارة الخارجية الأمريكية ترد على الشيخ عبدلله بن زايد بعد انتقاده قانون قيصر

وزارة الخارجية الأمريكية ترد على الشيخ عبدلله بن زايد بعد انتقاده قانون قيصر

ردت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء 10 آذار /مارس، على تصريحات الشيخ عبدالله بن زياد وزير خارجية الامارات بخصوص قانون قيصر المفروض على سوريا، لضرورة الدفع قدما للحل السياسي الذي يضع حدّاً للحرب.

ونقلت قناة الحرة عن متحدثٍ باسم وزارة الخارجية الأمريكية في ردّه، أن قانون قيصر الذي تفرضه واشنطن على سوريا ينسجم مع مساعي الأمم المتحدة والحلفاء لدفع دمشق قدماً في الحل السياسي، ولتأكيد مراجعة داعمي دمشق سياستهم لوضع حد لحالة الحرب.

محملاً السلطات السورية مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية عن طريق عرقلة وصول المساعدات المنقذة للحياة.

هذا وعلى هامش زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدول الخليج العربي التي استهلها من الإمارات في 8 من الشهر الجاري، انتقد وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد في مؤتمرٍ صحفيٍّ مع نظيره الروسي ,قانون قيصر المفروض من واشنطن على سوريا معتبرا العقوبات والضغوط تحول دون إمكانية التعاون المشترك مع سوريا وعودتها لجامعة الدول العربية.

تزامنت انتقادات بن زايد مع إعلان دول الاتحاد الأوربي على لسان المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية لدول الاتحاد، جوزيب بوريل في كلمةٍ خلال جلسة البرلمان,الثلاثاء مواصلة فرض العقوبات ورفض المشاركة بإعادة الإعمار دون الانخراط في حلٍّ سياسيٍّ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي يضع حدّاً لدوامة الحرب.

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وكالات