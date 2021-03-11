بأسعار منافسة.. سيارة سيامكو في الأسواق قريباً

حصلت الشركة السورية الإيرانية لصناعة السيارات “سيامكو” على توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء للسماح لها بتوريد قطع السيارات والإقلاع بالإنتاج من جديد في الصالات الثلاث لإنتاج سيارة حديثة متوسطة تكسر حدة ارتفاع أسعار سوق السيارات في سورية.

وتضمنت توصية اللجنة الاقتصادية أيضاً السماح لشركات تجميع السيارات الموجودة في سورية باستكمال توريد آلات وتجهيزات عملية الانتقال إلى الصالات الثلاث وذلك تنفيذاً للقرار الصادر في بداية العام 2018 بمنح هذه الشركات مدة أربع سنوات للانتقال إلى نظام العمل بالصالات الثلاث وهي صالة الهيكل وصالة الدهان وصالة تجميع المكونات بهدف تحقيق أعلى قيمة مضافة محلياً في عملية تصنيع السيارات وتوطينها في سورية.

المباحثات التي أجراها مؤخراً وفد شركة إيران خودرو مع المعنيين في وزارة الصناعة وغيرها من الجهات حيث تركزت حول حرص الشركة على إعادة الإقلاع لوقف استنزاف رأسمالها ووقف الخسارات التي قد تعرضها للتصفية مبيناً أنه سيتم إطلاق العملية الإنتاجية خلال شهرين من بدء وصول التوريدات ويمكن أن يبدأ الإنتاج بنحو 1000 سيارة خلال عام وزيادته لاحقاً بما يسهم بتحقيق ربحية جيدة وتعويض الخسائر السابقة.

السيارة التي ستنتجها سيامكو ستباع بسعر التكلفة مع هامش ربح بسيط ما يجعلها أرخص من السيارات المماثلة والتي يزيد عمرها على 15 عاماً الأمر الذي يسهم في وضع حد للارتفاع المتتالي لأسعار السيارات في السوق المحلية حيث أن الشركة ستقوم بتمويل استيراد مكونات السيارات من حسابها الخاص ولن تعتمد على مصرف سورية المركزي في عملية التمويل بالقطع الأجنبي.

وسيامكو هي شركة مساهمة بين شركة إيران خودرو الإيرانية بنسبة 40 بالمئة والمؤسسة العامة للصناعات الهندسية بـ 35 بالمئة وشركة اداء موتورز السورية الخاصة بنسبة 25 بالمئة.

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