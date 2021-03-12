خادمتان تسرقان ١٠٠ ألف دولار في قرية باللاذقية

أفاد المقدم أبي جريكوس- رئيس قسم البحث في فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بأن أحد المواطنين أبلغ عن سرقة مبلغ ١٠٠ ألف دولار من منزله الكائن في قرية الشير، ونتيجة المتابعة الدقيقة وجمع المعلومات من قبل الفرع وبالتعاون مع ناحية الهنادي دارت الشبهات حول الخادمتين (ف.م) مواليد ٢٠٠٢، (س.ش) مواليد ١٩٨٢، اللتين تعملان في المنزل الذي تمت سرقته.

وبيّن جريكوس أنه تم إلقاء القبض على الخادمتين وبالتحقيق معهما اعترفتا بالتخطيط المسبق لسرقة المبلغ المذكور على عدة دفعات بطريقة المغافلة، إضافة إلى تصريف قسم منه عن طريق أشخاص متوارين عن الأنظار، حيث تم استرداد قسم كبير من المبلغ والأشياء المشتراة بالأموال المسروقة وتسليمها لأصحاب المبلغ المسروق.

وأكد جريكوس أن البحث لا يزال مستمراً لإلقاء القبض على المتوارين الذين يقومون بتصريف المبالغ المسروقة، إضافة إلى تقديم المتهمتين إلى القضاء المختص