فرنسيّات يطالبن برفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية

طالبت عشرات النساء الفرنسيات برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على سورية بشكل كامل معربين عن تضامنهن مع الشعب السوري في مواجهة آثار تلك الإجراءات.

وفي بيان لهن بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة نشرته صحيفة «ريفي كومينست» الفرنسية ونقلته «سانا» أكدت 137 امرأة فرنسية أن الإجراءات الغربية القسرية أدت إلى زيادة معاناة الشعب السوري، ولا سيما في مجالات الكهرباء والتدفئة والرعاية الصحية.

وأشارت النساء الفرنسيات إلى قيام قوات الاحتلال الأجنبي في سورية بحرق المحاصيل وسرقة ونهب موارد الشعب السوري، بينما كانت سورية في عام 2011 مكتفية ذاتياً لجميع احتياجاتها الأساسية بما في ذلك الأدوية والطاقة والغذاء، مبينات أن الوضع الإنساني في سورية يبعث على القلق

تشرين