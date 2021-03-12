سيارات تحصل على 2.7 مليون لتر مازوت شهرياً ولا يعرف مصيرها!

كشف رئيس اللجنة الاقتصادية في محافظة دمشق عضو المكتب التنفيذي شادي سكرية عن ضبط 722 آلية نقل عام تعمل على المازوت يتم تزويدها بهذه المادة من محطات مدينة دمشق، وهذه الآليات لا تقوم بعمليات نقل المواطنين، وجزء منها بولمانات كبيرة وباصات وسط.

و بين سكرية أن اللجنة المختصة في المحافظة قامت بالتدقيق في كل عمليات تزويد الآليات بالمازوت المدعوم للتأكد فيما إذا كانت فعلاً تقوم بالعمل الذي تحصل من أجله على المازوت المدعوم، وتبين أن العدد الذي ذكرناه من تلك الآليات لا تقوم بهذه الخدمة وتحصل شهرياً على أكثر من 2.7 مليون لتر من المازوت، ولا يعرف مصير هذه الكمية والطريقة التي يتم صرفها فيها.

سكرية أشار إلى أنه تم إيقاف تزويد هذه الآليات بالمازوت لمدة شهر بشكل مبدئي، وتنظيم الضبط التمويني بحق أصحابها لمخالفتهم تعليمات إدارية وخاصة البولمانات الخارجية، مضيفاً: كما تم تنظيم 17 ضبطاً تموينياً بحق المحطات وخزانات الوقود لمخالفتها التعليمات الإدارية التي تنظم عملها بتوزيع مادة المازوت، وذلك منذ بداية كانون الأول الماضي، كما تم تنظيم 300 ضبط بحق السرافيس في الخطوط الداخلية حتى تاريخه.

ولفت إلى أن اللجنة التي تقوم بعمليات تنظيم توزيع المازوت لوسائل النقل الجماعي بدمشق مستمرة بعملها في جرد كل الآليات للتأكد من مدى أحقيتها بالحصول على المازوت بالسعر المدعوم.

وأكد سكرية أنه في هذا الإطار تعمل اللجنة على أن يتم تخصيص كل محطة بعدد من الآليات التي يتم تزويدها من هذه المحطة فقط بما يتناسب وإمكانيات هذه المحطة ومدى قربها من خطوط الآليات التي سيتم جدولتها في هذه المحطة، بحيث يمنع على أي وسيلة نقل جماعي التزود بالمازوت إلا من المحطة المخصصة، وهذا سيؤدي إلى ضبط عمليات التوزيع ومنع المحطات من التلاعب بالكميات الموزعة.

الوطن