الجمعة , مارس 12 2021

شجرة عملاقة تسقط على حافلتين بسبب الرياح بحمص

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شجرة عملاقة تسقط على حافلتين بسبب الرياح بحمص

تسببت الرياح الشديدة التي تشهدها محافظة حمص بسقوط شجرة عملاقة على حافلتي نقل ركاب بالقرب من إشارة القلعة ، ما أدى لتضرر إحدى الحافلتين بشكل كبير و اقتصار الأضرار على الماديات فقط .
و في التفاصيل أكد قائد فوج إطفاء حمص العميد حسن عمار أن غرفة عمليات الفوج تلقت نداء استغاثة عن وقوع حادثة سقوط شجرة عملاقة على سرفيسين مملوءين بالركاب نتيجة للرياح القوية و تسببت بانقطاع الطريق .
و أشار إلى أن عناصر الفوج سارعوا إلى موقع الحادثة و تم العمل على الفور على إخلاء الركاب من السرفيسين و التأمين عليهم و إزاحة الشجرة من على الطريق ، ريثما يتم العمل على إزالتها من قبل مديرية الحدائق في مجلس المدينة .
و لفت إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات فقط في السرفيسين ، مؤكداً على أنه لا يوجد أي إصابات بشرية بين الركاب .
الوطن

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