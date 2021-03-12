استهداف سفينة إيرانية قبالة الشواطئ السورية

قالت وسائل الإعلام اليوم الجمعة 12 آذار /مارس، أن سفينة شحن بضائع إيرانية استُهدافت قبالة الشواطئ السورية في ظل إعلان إيران مؤخرا تفعيل خط شحن بحري مع سورية.

بحسب قناة روسيا اليوم عن صحيفة إندبندنت في نسختها الفارسية ضرب صاروخ يُعتقد أنه من طراز جو- أرض صبيحة الخميس، سفينة كرد شهر الإيرانية في مياه البحر الأبيض المتوسط في طريقها إلى الشواطئ السورية لتفريغ حمولتها.

مضيفةً أن حريقاً صغيراً اندلع بعددٍ من الحاويات وبضائع الشحن على ظهر السفينة قبل إخماده.

ولم يستبعد المصدر وقوف الجيش الإسرائيلي وراء الحادثة، سيما أن السلاح المستخدمة في الهجوم تم عبر صاروخٍ أو قذيفة مدفعيةٍ دقيقة بدون رأس حربية من المياه الإسرائيلية في البحر.

وكانت إيران أعلنت نهاية شباط الماضي على لسان رئيس غرفة التجارة السورية الإيراني كيوان كاشفي، عن إنشاء خطّ شحنٍ بحريٍّ منتظم من ميناء بندر عباس، باتجاه ميناء اللاذقية لنقل البضائع الإيرانية إلى سورية لدعم الوضع الاقتصادي في البلاد.

بحسب كاشفي مقرَرٌ أن تنطلق أول شحنةٍ من البضائع في 10 من آذار الجاري باتجاه سواحل سورية.

وكالات

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