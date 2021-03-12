غرق باخرة على متنها 11 بحاراً بينهم 9 سوريين من أبناء مدينة طرطوس

تعرضت اليوم السفينة (دانا تريدر)التي يملكها السوري أحمد رحوم من طرطوس للغرق في مياه المتوسط بعد خروجها من ميناء مصري وهي محملة بشحنة بطاطا ومتجهة الى لبنان وذكر مصدر موثوق في الموانئ لـ”الوطن” أن السفينة شحنت كمية من البطاطا من أبو قير بمصر وانطلقت باتجاه لبنان و على بعد نحو عشرين ميلا تعرضت للغرق، مشيراً إلى أن السبب يعود على الأغلب لحصول انزياح في البضاعة لكونها كانت محملة على ظهر السفينة فوق العنابر.

واضاف المصدر : إن قوارب الصيد المصرية التي كانت تصطاد خارج المياه الإقليمية بالاضافة لسفينة اجنبية كانت قريبة حاولت إنقاذها مع طاقمها البالغ (١١) بحاراً سورياً بعد ذلك تدخلت السلطات المصرية لكن لم تنجح في إنقاذ السفينة، فيما نجحت في أنقاذ معظم الطاقم حيث توفي أحد البحارة وتم إنقاذ تسع بحارة وتوفي اثنان حيث توفي واحد مباشرة فيما فقد آخر ووجد متوفياً بعد ذلك.

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