الأوقاف والصحة يعلّقان على حملات صوموا تصحوا وأسبوع بلا لحمة

نفت وزارة الأوقاف السورية عبر صفحتها الرسمية المعلومات المتداولة حول إطلاقها مبادرة بعنوان “صوموا تصحوا” وأكدت أنها حملة مزورة.

ورداً على نشر بعض الصفحات صوراً لبيان مزور قالوا إنه صادر عن وزارة الأوقاف تعلن فيه إطلاق حملة باسم “صوموا تصحو” دعماً لحملة وزارة الصحة التوعوية “أسبوع بلا سكر” فيما أكدت الوزارة أنه بيان ملفّق.

وواجهت وزارة الصحة بعد إطلاق حملة “أسبوع بلا سكر” الهادفة للتوعوية من مخاطر مرض السكري موجة من الانتقادات الساخرة مرتبطة بغلاء أسعار السكر وعدم قدرة المواطنين على شرائه بعيداً عن مخاطره الصحية.

وتواصلت حملة السخرية حتى نشرت بعض الصفحات كتاباً مزوراً آخر قالت فيه أن وزارة الصحة أطلقت حملة “أسبوع بلا لحم”، الأمر الذي دفع الوزارة لإصدار بيان رسمي اليوم نفت فيه وجود مثل هذه الحملة ودعت لاستقاء المعلومات حول أنشطة الوزارة من مصادرها الرسمية.

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