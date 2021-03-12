نصائح ذهبية لحماية بطارية هاتفك الذكي..هذه أهمها

تواجه مستخدمي الهواتف الخلوية مشكلة عمر بطارية الهاتف والتي تتأثر بمجموعة التطبيقات الموجودة على الهاتف وتصميم شاشته وغيرها من الأمور.

وفي هذا المقال نبين لكم بعض التعديلات في ضبط الجهاز تساعد المستخدمين في إطالة عمر البطارية:

. الحرص على تشغيل الخدمات الضرورية التي يحتاجها المستخدم فقط.

. يفضل استخدام الخلفيات الداكنة اللون التي تطيل عمر البطارية كون الملونة تستهلك اكثير من الطاقة.

. يفضل شحن البطارية بنسبة 70% ثم فصلها عن الهاتف والاحتفاظ بها في مكان جاف. مع الحرص على شحنها لمرة واحدة كل عدة أسابيع أو شهور، بحسب نوعها.

. تعطيل هذه خاصية الصوت عند الضغط على الشاشة وذلك ضمن القائمة الخاصة بالنغمات.

. وضع الهاتف في بيئة مناسبة. وأفضل درجة حرارة ملائمة للبطارية هي 20 درجة مئوية، ويؤدي وجود البطارية في درجات حرارة تتجاوز 35 درجة إلى تقصير عمرها الافتراضي.

. تعطي الكثير من التطبيقات إشارات عن طريق النغمة أو الاهتزازات عند وصول تحديث جديد. وهو أمر يستهلك من طاقة البطارية.

. الاهتمام بتحديث الجهاز بشكل منتظم.

. كما ينصح الخبراء بتشغيل وضع الطيران إذا لم تكن ترغب في استقبال مكالمات أو عند تواجدك في أماكن بها شبكة ضعيفة.

. يُنصح بتفعيل وضعية “توفير الطاقة” الموجودة في معظم الهواتف الذكية، حيث إنها تساعد في إطالة عمر البطارية.

. الانتباه إلى درجة إضاءة الشاشة، حيث إن مقدار الإضاءة يتناسب طردياً مع استهلاك البطارية، لذا يفضل اختيار أقل درجة إضاءة لشاشة الجهاز.

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