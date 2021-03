لأول مرة .. فحص محتويات معدة ذبابة عمرها 47 مليون عام!

اكتشف علماء ذبابة متحجرة عمرها 47 مليون عام مع بطن منتفخ مليء تماما بحبوب التلقيح.

وهذا الاكتشاف هو أول دليل مباشر على أن بعض أنواع الذباب القديم ذي العروق المتشابكة، تغذت ذات مرة على المساحات الدقيقة للعديد من الأنواع المختلفة من النباتات شبه الاستوائية.

ويقول عالم النبات فريدجر جريمسون، من جامعة فيينا: “إن محتوى حبوب اللقاح الغني الذي اكتشفناه في معدة الذبابة يشير إلى أن الذباب كان يتغذى بالفعل وينقل حبوب الطلّع منذ 47 مليون سنة، ويظهر أنه لعب دورا مهما في انتشار حبوب اللقاح للعديد من الأصناف النباتية”.

