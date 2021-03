اكتشاف مفاجئ ومحيّر حول “أقدم فوهة نيزكية في العالم”!

زعم جيولوجيون أن “أقدم فوهة تصادمية في العالم” – هيكل Maniitsoq الشاسع الذي يقع على ساحل غرب غرينلاند – ليس من هذا القبيل في الواقع.

وفي عام 2012، اقترح فريق دولي من الباحثين أن الهيكل الذي يبلغ عرضه 62 ميلا (100 كيلومتر)، تشكّل نتيجة تأثير عملاق منذ زهاء 3 مليارات سنة.

ولا يوجد وعاء على شكل فوهة في Maniitsoq. وجادل الباحثون بأن هذا تآكل بعيدا، حيث دُفن السطح الحالي على بعد 14 ميلا في وقت الاصطدام.

وبدلا من ذلك، أشار الفريق إلى شذوذ ماجنتيك، بالإضافة إلى علامات تكسير دائري في القشرة العميقة – والتي قالوا إنها دليل على اختراق الصدمة.

