مصرع عروسين مصريين بعد 48 ساعة من زواجهما

لقي عروسان مصريان مصرعهما اختناقًا داخل حمام شقتهما، بعد مرور 48 ساعة -فقط- على زفافهما في محافظة الفيوم.

وفي التفاصيل تلقي مدير أمن الفيوم، بلاغًا من ذوي العروسين، بعد عثورهم عليهما متوفيين داخل شقتهما، بعد ساعات من زواجهما.

وبانتقال رجال الأمن إلى مكان الواقعة، تبينّ أنّ المتوفيين هما وليد أحمد أحمد أبو الخير (25 عامًا)، وزوجته نجاح شحاتة محمد عطشي (20 عامًا).

وكشفت التحقيقات، أن أسرة العروسين، تواصلت معهما كثيرًا للاطمئنان عليهما فلم يجيبا، ما دفعها للتوجه إلى منزل العروسين وطرق باب الشقة، ولما لم تلق ردًا، اقتحمت الأسرة المنزل، لتعثر على جثتي العروسين في حمام شقتهما.

من جهته، أكد الطب الشرعي، أن وفاة العروسين كانت بسبب إصابتهما باختناق، نتيجة استنشاق غاز متسرب من سخان الحمام، وعدم وجود التهوية اللازمة فيه؛ إذ كان شباك الحمام مغلقًا تمامًا.

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