الجيش السوري يبدأ تمشيط بادية حماة

بدأت وحدات تابعة لسلاح الهندسة في الجيش السوري، صباح اليوم الجمعة، عملية تمشيط واسعة لأراضي البادية على الأطراف الشرقية لريف محافظة حماة، بهدف تفكيك وتفجير الألغام التي زرعتها المجموعات المسلحة في المنطقة.

وأوضح مصدر ميداني لوكالة “سبوتنيك” بأن “عملية التمشيط هذه تأتي ضمن جهود تبذلها قيادة الجيش السوري لإعادة الحياة إلى أكبر مساحات جغرافية في البادية السورية الوسطى، وذلك ضمانا لسلامة الأهالي الذين يقومون بعملية الزراعة أو الرعي في هذه المناطق”.

وأكد المصدر “أن سلسلة من الحوادث المؤسفة تم تسجيلها خلال الآونة الأخيرة في مناطق شرق حماة، جراء انفجار ألغام من مخلفات المجموعات المسلحة التي كانت تسيطر على المنطقة، وأسفر ذلك عن استشهاد عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال كانوا يعملون في الزراعة أو رعي المواشي”.

وأضاف المصدر أن عملية تمشيط البادية الوسطى، وتحديدا شرق وشمال شرقي مدينة سلمية بريف حماة الشرقي مستمرة عبر عدة مراحل، لضمان الوصول إلى أكبر مساحات جغرافية تكون مؤمنة لدخول المدنيين إليها في المرحلة القادمة، وعودة الحياة الزراعية إليها.

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