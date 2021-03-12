للباحثين عن عمل.. هذه الوظائف مطلوبة بالإمارات والأجور مرتفعة

في ظل التحولات الواسعة التي يشهدها العالم الإلكتروني، تمهّد الإمارات العربية المتحدة طريقها باتجاه مستقبل أكثر رقمية، في خطوة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على سوق العمل.

في هذا الإطار، نشرت صحيفة “ذا ناشيونال” تقريراً عدّدت فيه 10 فرص عمل مرتفعة الأجر ستظل مطلوبة خلال فترة الاعوام العشرين المقبلة. وبحسب الصحيفة فإنّ القائمة المنشورة وُضعت بناء على أبحاث وتقديرات متخصصين في مجال التوظيف، وتتضمن:

1. مهندس ذكاء اصطناعي (8712 دولاراً شهرياً)

2. عالم بيانات (8712 دولاراً شهرياً)

3. مستشار إداري (9529 دولاراً شهرياً)

4. مصرفي استثماري (12251 دولارا شهرياً)

5. عالم رئيسي (العالم الذي يقود فرق البحوث والتجارب) (10345 دولاراً شهرياً)

6. طبيب (8984 دولاراً شهرياً)

7. مهندس أمن إلكتروني (8167 دولاراً شهرياً)

8. موظف شؤون مالية (8984 دولاراً شهرياً)

9. مهندس برمجيات (9529 دولاراً شهرياً)

10. موظف أقدم للموارد البشرية (8167 دولاراً شهرياً)

وفقاً للتقرير الاقتصادي السنوي لعام 2019، بلغ عدد القوى العاملة في الإمارات عام 2018، 7384 مليون عامل بنسبة تراجع بلغت -0.5% عن العام 2017. كما انخفض عدد العاملين بكافة القطاعات الاقتصادية بالدولة بين العامين من 7214 مليون عام 2017 إلى 7219 مليون عامل عام 2018 بنسبة تراجع بلغت -0.3%. أما معدل البطالة فقد انخفض من 2.5 % عام 2017 إلى 2.2 عام 2018.

وتعد الإمارات في مقدمة الدول التي يحتل الأجانب فيها نسبة كبيرة بإجمالي 88% من عدد السكان، تأتي بعدها قطر؛ حيث يبلغ عدد السكان الأجانب فيها 87% من السكان، ثم الكويت بـ70%، ثم البحرين بنسبة 53%، بعدها سلطنة عمان بـ41%، فيما كانت السعودية الأقل من حيث نسبة الوافدين إلى عدد السكان؛ إذ بلغت 37%، وفقاً للتقارير الإحصائية لعام 2019.

وحتى نهاية عام 2018، بلغت أعداد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون نحو 20 مليون عامل، ويرتفع العدد إلى 24 مليوناً بعد إضافة أفراد الأسر، وفق تقرير مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية.

“لبنان 24”

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