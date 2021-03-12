وول ستريت جورنال: إسرائيل استهدفت 12 سفينة إيرانية كانت متجهة لسوريا

كشفت صحيفة wall street journal الأمريكية، الخميس 11 مارس/آذار 2021، أن إسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 12 سفينة متجهة إلى سوريا، تنقل في الغالب نفطاً إيرانياً، خشية استخدام أرباح النفط لتمويل أذرعها في الشرق الأوسط، فيما وصفه التقرير بـ”فتح جبهة جديدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني”.

تفاصيل الهجمات الإسرائيلية على ناقلات نفط إيرانية

الصحيفة الأمريكية قالت نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإقليميين إنه منذ أواخر عام 2019، استخدمت تل أبيب أسلحة تشمل ألغاماً بحرية لضرب السفن الإيرانية أو تلك التي تحمل شحنات إيرانية في البحرين الأبيض والأحمر أثناء توجهها إلى سوريا.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذه الهجمات. فيما كان مسؤولون إيرانيون قد أعلنوا عن هجمات استهدفت قطعهم البحرية، في وقت سابق، وقالوا إنهم يشتبهون بتورط إسرائيل.

وكشفت تقرير الصحيفة أنه بين عشرات الهجمات على السفن التي تحمل النفط الإيراني، ثلاث منها استهدفت عام 2019، وفقاً لخبير شحن، فيما قال خبير آخر إن السفن الإيرانية استهدفت ست مرات عام 2020، وأضاف أن طهران التزمت الصمت بشأن الهجمات.

هجمات بمباركة أمريكية

وكشف التقرير أن أحد السفن كانت راسية بالقرب من لبنان لتسليم نفط إيراني إلى سوريا استهدفها عملاء إسرائيليون بواسطة لغم، كما أضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر مطلع أن المسؤولين الأمريكيين قدموا “دعماً ضمنياً” لمثل هذه العمليات، خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

الصحيفة قالت في ختام تقريرها إن هجوم تل أبيب على ناقلات النفط الإيرانية “يمثل بعداً جديداً في الحملة الإسرائيلية لمواجهة التموضع العسكري والاقتصادي لإيران في المنطقة”.

فيما حاولت الصحيفة التواصل مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوجيه أسئلة للتعليق على تقريرها، إلا أن المكتب وجهها إلى الجيش الإسرائيلي، الذي رفض، هو الأخير بدوره، التعليق على أي دور إسرائيلي في هجمات على سفن إيرانية، ومن جهتهم لم يرد مسؤولون إيرانيون في بعثة الأمم المتحدة على طلب الصحيفة للتعليق على التقرير الذي أوردته.

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