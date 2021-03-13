“تحديثٌ سيقلب موازين الإنترنت” .. ما جديدُ “غوغل كروم”؟

كشفت تقارير صحفية أن شركة “غوغل” الأمريكية ستحتفل بعيد ميلادها العاشر لمتصفحها الشهير للإنترنت “غوغل كروم” في أيلول/سبتمبر القادم، بإطلاقها تحديث رئيسي له وصفته بأنه “سيقلب موازين الإنترنت”.

وأوضح موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، أن تحديث “غوغل كروم” سيوفر ميزات جديدة متقدمة واستثنائية، مثل إمكانية التشغيل البيني المحسن، أي إمكانية تشغيل المتصفح على سطح المكتب والهاتف أو الحاسب اللوحي في نفس الوقت.

كما سيطرح التحديث إمكانية مشاركة “الإنترنت اللاسلكي” (واي فاي) مع هواتف “أندرويد”.

وتقدّم نسخة “غوغل كروم” الجديدة أيقونة حديثة أطلقت عليها “فون هوب”، والموجودة على شريط المهام والتي يمكن أن تتحول نقل اتصال مع هاتفك الذكي عن بعد، ويمكن أن تبدل وضع الصوت، وتحدد موقعك، وتمكنك من رؤية قوة إشارة هاتفك أو مستوى البطارية أو علامات التبويب التي تصفحتها عبر “غوغل كروم” في هاتفك.

كما يقدم تحديث “غوغل كروم” الرئيسي أيضاً ميزة “مشاركة الأجهزة المجاورة”، والتي ستوفر إمكانية نقل الملفات والوسائط بسهولة مع مختلف أنواع الأجهزة المحيطة بك.

ويقدم “كروم” أيضاً أداة “لقطات الشاشة”، والتي تدعم التقاط صور وتسجيلات الشاشة، والتي سيمكن من خلالها رؤية الملفات والتنزيلات والملفات المثبتة.

كما يتيح في تحديثه إمكانية إدارة المحتوى الخاص بالأطفال، عن طريق أداة “فاميلي لينك” الجديدة للرقابة الأبوية.