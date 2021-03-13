اغتيال اثنين من وجهاء عشيرة “البكارة” بدير الزور

قام مجهولون بقتل أحد وجهاء عشيرة “البكارة” أمس الخميس في ريف محافظة دير الزور الغربي، بعد أقل من يوم على اغتيال آخر في ريفها الشرقي.

ووفقاً لمصادر محلية، فقد استهدف ملثمون يستقلون دراجة نارية، “فايز منصور الرمضان”، وهو أحد وجهاء “البكارة”، مما أدى إلى مقتله على الفور، أثناء خروجه من مسجد بلدة “الجيعة” بريف دير الزور الغربي.

وأتت العملية بعد أقل من يوم على استهداف “عبد الرزاق عبد المجيد آل الشيخ عيسى”، المعروف باسم “أبو صدام”، في قرية “حوايج ذياب”، من خلال إطلاق النار عليه وقتله.

وقال “عبد السلام الحسين” مدير موقع “نهر ميديا” إنه “بالنسبة للمدعو “عبدالرزاق عبد المجيد” هو بالأصل من مدينة “الميادين” بريف دير الزور الشرقي، وهو من عائلة دينية معروفة أنها تتبع أحد الطرق “الصوفية” واتهمه “تنظيم الدولة” بالعمل بالسحر سابقاً”.

وأضاف في حديثه أن “هذه العمليات يقف خلفها “تنظيم الدولة”، لأنه تبنى العمليات على معرفاته الرسمية، كذلك عمليات الاغتيال التي تعتبر ضمن أسلوب الخلايا التابعة له”.

وأشار إلى أن “المدعو “فايز منصور الرمضان” تم اغتياله بسبب عمله كموظف لدى الإدارة الذاتية في دير الزور فهو من عشيرة “البكارة”، ولكنه بنفس الوقت ليس شخصية عشائرية كبيرة”.

جدير بالذكر أنه بتاريخ الرابع عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي قام مجهولون باغتيال “حسين شيخ الجميل” أحد وجهاء عشيرة “البكير” في منطقة “العزبة” بريف دير الزور.

وكالات