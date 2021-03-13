آلية جديدة للتزود بالوقود من المحطات في اللاذقية

اللاذقية – صفاء إسماعيل

في الوقت الذي تشهد فيه محافظة اللاذقية ازدحاماً شديداً أمام محطات الوقود، اعتمدت المحافظة آلية جديدة لتنظيم عملية التزود بالوقود من المحطات منعاً للتلاعب بالكميات وتجاوز الدور من قبل بعض أصحاب السيارات الذين يدخلون إلى محطات الوقود بشكل مخالف.

وقال عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع المحروقات علي يوسف لـ«تشرين»: يشرف على تطبيق الآلية الجديدة وحدة حفظ الأمن والنظام، إضافة إلى مشرفي جهاز حماية المستهلك الموجودين في محطات الوقود، الذين يقومون بتوزيع قسائم مرقمة بالدور على السيارات المتوقفة أمام محطات الوقود وذلك قبل البدء بعملية البيع.

وعن الهدف من وراء تطبيق هذه الآلية، بيّن يوسف أنه من خلال توزيع القسائم المرقمة بالدور على السيارات يتم التأكد من أنه تمت تعبئة كامل الكمية الموجودة في محطات الوقود لمصلحة السيارات، ما يمنع أي عملية تلاعب بالكميات أو اتجار بالمادة، كما أنها تقضي على ظاهرة المحسوبيات واختراق الدور، فدخول أي سيارة بشكل مخالف إلى محطة الوقود سيتم كشفه من قبل عناصر وحدة حفظ الأمن والنظام وذلك لعدم حصولها على قسيمة مرقمة.

وأضاف يوسف: كما أن من شأن تطبيق توزيع القسائم المرقمة على المركبات العامة والخاصة والحكومية والتعبئة من محطات محددة، تخفيف الضغط على محطات الوقود وتفادي الانتظار ساعات طويلة من أجل تعبئة مادة البنزين.

تشرين