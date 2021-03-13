رتل عسكري تركي ضخم يدخل مدينة إدلب السورية

ذكرت وسائل إعلام تركية، أمس الجمعة، أن رتلا عسكريا ضخما تابعا للقوات التركية دخل محافظة إدلب السورية ضمن ما يعرف بمنطقة “خفض التصعيد”.

وحسب وسائل الإعلام فإن هذا الرتل هو الثالث من نوعه خلال العشرة أيام الأخيرة.

ونقلت “وكالة أنباء تركيا” عن مصدر لم تسمه، قوله إن “رتلًا ضخمًا للجيش التركي، دخل من معبر كفرلوسين العسكري، وضم عدداً من الدبابات والمصفحات العسكرية، وشاحنات ذخيرة وصهاريج وقود، بالإضافة إلى معدات لوجستية”.

وأشارت الوكالة إلى أن الرتل “توجه إلى منطقة ريف حلب الغربي المشمولة ضمن منطقة خفض التصعيد الرابعة (إدلب)، وتوزع الرتل على قواعد ونقاط الجيش التركي في المنطقة و القريبة من خطوط التماس مع قوات الجيش السوري”.

يُذكر أن عدد النقاط و القواعد العسكرية التي أنشأها الجيش التركي في منطقة خفض التصعيد الرابعة إدلب شمال غربي سوريا وصل إلى 77 نقطة وقاعدة عسكرية.

وكانت تركيا قد دفعت بتعزيزات عسكرية نوعية و ضخمة مؤخراً إلى نقاطها العسكرية في إدلب، بإدخال 112 رتل عسكري في الـ 5 أشهر الماضية من العام 2020، شملت دبابات وعربات مدرعة ومدافع ميدانية ثقيلة ومنظومات مضادة للطائرات من طراز “ATILGAN”، و منظومات مضادة للطائرات متوسطة المدى من طراز “MIM23-HAWK” في معسكر المسطومة ومطار تفتناز وتل النبي أيوب.

وكالات

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