شوكولا بالصراصير في حماة!

نظمت دوريات حماية المستهلك بحماة اليوم 4 ضبوط تموينية بحق منشآت صناعية، ارتكبت مخالفات جسيمة.

وبيّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود لـ “الوطن ” أن تلك الضبوط شملت منشأة صناعية لصاحبها “ص.حمصية” جراء العثور على حشرات حية /صراصير/ بالشوكولا، إضافة لحيازته زبدة فاسدة.

ومنشأة أخرى لصاحبها “م.صهيوني” بمخالفة حيازة واستخدام النشاء في صناعة الأجبان والألبان، ومنشأة لصاحبها “ز.مخللاتي” بمخالفة غش البهارات باستخدام الرز المطحون وأصبغة ونواتج الغربلة، ومنشأة يغير صاحبها تاريخ الإنتاج لمواد غذائية منتهية الصلاحية إلى تواريخ جديدة.

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .

“الوطن”

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