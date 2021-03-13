المهندسة سيرين حمشو المرأة اللي صنّفتها الBBC عام 2017 ضمن أفضل 100 امرأة في العالم ..

المهندسة سيرين حمشو المرأة اللي صنّفتها الBBC عام 2017 ضمن أفضل 100 امرأة في العالم ..

سيرين مواليد عام 1986 بمحافظة حماة ،،

أبوها المهندس السوري عمر حمشو ،

و أمّها الباحثة الإسلاميّة رُفيدة حبَش ..

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خرّجت في كليّة الهندسة الإلكترونيّة بجامعة القلمون عام 2008 ،

و حصلت على الماجستير بإدارة الطاقة المتجدّدة عام 2012 من جامعة فرساي بفرنسا ،،

بالإضافة للهندسة فهي حاصلة على شهادة البكالوريوس بالقانون الإسلامي من جامعة دمشق ،،

و هي عضو مجلس إدارة مركز الأندلس للدراسات الإسلاميّة بسوريا ..

حصلت نسرين على براءة اختراع دوليّة بتصميمها نظام توربينات رياح جديد عام 2015 .

تعمل حاليّا بالولايات المتحدة الأمريكيّة بشركة General Electric التي أسّسها العالم و المخترع توماس أديسون و بمكتبه ..

براءة الاختراع كانت لتأسيسها نظام حماية للعناصر الكهربائية الموجودة بأبراج الطاقة التي تتلف بسبب الحركة المستمرة برأس التوربين .

تمّت الموافقة على الاختراع ، و تمّ تطبيقه بألمانيا و اليابان ، و أمريكا و البرازيل و الصين و دول عدّة .

تعمل حاليّا على دراسة و تطوير بطاريات تخزين الطاقة المتجدّدة ..

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