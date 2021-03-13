المهندسة سيرين حمشو المرأة اللي صنّفتها الBBC عام 2017 ضمن أفضل 100 امرأة في العالم ..
سيرين مواليد عام 1986 بمحافظة حماة ،،
أبوها المهندس السوري عمر حمشو ،
و أمّها الباحثة الإسلاميّة رُفيدة حبَش ..
ت
خرّجت في كليّة الهندسة الإلكترونيّة بجامعة القلمون عام 2008 ،
و حصلت على الماجستير بإدارة الطاقة المتجدّدة عام 2012 من جامعة فرساي بفرنسا ،،
بالإضافة للهندسة فهي حاصلة على شهادة البكالوريوس بالقانون الإسلامي من جامعة دمشق ،،
و هي عضو مجلس إدارة مركز الأندلس للدراسات الإسلاميّة بسوريا ..
حصلت نسرين على براءة اختراع دوليّة بتصميمها نظام توربينات رياح جديد عام 2015 .
تعمل حاليّا بالولايات المتحدة الأمريكيّة بشركة General Electric التي أسّسها العالم و المخترع توماس أديسون و بمكتبه ..
براءة الاختراع كانت لتأسيسها نظام حماية للعناصر الكهربائية الموجودة بأبراج الطاقة التي تتلف بسبب الحركة المستمرة برأس التوربين .
تمّت الموافقة على الاختراع ، و تمّ تطبيقه بألمانيا و اليابان ، و أمريكا و البرازيل و الصين و دول عدّة .
تعمل حاليّا على دراسة و تطوير بطاريات تخزين الطاقة المتجدّدة ..
اقرأ ايضاً:4,5 مليارات ليرة خطة بناء دمشق والأرباح 100 مليون