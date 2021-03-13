أكثر العلامات التجارية قيمة في العالم

حصلت شركة “أبل” الأميركية المصنعة لهواتف “آيفون” على لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم لأول مرة منذ عام 2016، بعد أن ارتفعت قيمتها بنسبة 87% مسجلةً 263.4 مليار دولار.

وبحسب التقرير الصادر عن شركة استشارات تقييم العلامات التجارية “براند فاينانس”، أن “أبل” تفوقت على كل من شركتي “أمازون” و”جوجل” بعد أن ارتفعت شركة التجارة الإلكترونية بنسبة 15% لتصل قيمتها إلى 254.2 مليار دولار، فيما زادت قيمة “جوجل” 1% لتصل إلى 191.2 مليار دولار.

ويرجع تفوق “أبل” الأخير إلى استراتيجية التنويع التي اعتمدتها الشركة الأميركية مؤخراً، والتي أسهمت برفع قيمة الشركة على مستوى العالم.

وبخصوص قوة العلامات التجارية، فإن شركة “وي تشات” الصينية تجاوزت علامة “فيراري” التجارية لتصبح بذلك العلامة التجارية الأقوى في العالم بدرجة 95.4 من 100 على مؤشر قوة العلامة التجارية، بينما حصلت “فيراري” على 93.9 درجة من أصل 100 على المؤشر.

وعلى مستوى الشرق الأوسط، احتلت شركة “أرامكو السعودية” المرتبة الأولى من حيث العلامة التجارية الأكثر قيمة، حيث بلغت قيمتها 37.5 مليار دولار.

ويعتمد تقرير “براند فاينانس” لتصنيف العلامات التجارية حول العالم، على قياس قوة الشركات عالمياً، باستخدام مؤشر “قوة العلامات التجارية” والذي يحدد بناء على مجموعة مقاييس أداء متوازنة تقيّم الاستثمار التسويقي وحقوق المساهمين وأداء الأعمال.

ولا تزال التقنية هي القطاع الأكثر قيمة، حيث تمثل شركات التكنولوجيا 14% من إجمالي قيم العلامات التجارية الـ500 في تصنيف 2021، وازدهرت العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية، حيث تتضاعف قيمة العلامة التجارية لشركة “علي بابا” الصينية.

واستفادت العلامات المرتبطة بالتوصيل إلى المنازل خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا، حيث قفزت قيمة “ولمارت” الأميركية إلى المرتبة السادسة بقيمة 93.18 مليار دولار.

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