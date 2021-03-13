مشروعين نوعيين لصناعة الأسمدة والأعلاف على قانون الاستثمار

تم تشميل مشروعين لدى هيئة الاستثمار السورية لصناعة الأسمدة الزيوليتية والأعلاف في المدينة الصناعية بعدرا بريف دمشق بدءاً من الاستخراج لخامة الزيوليت المتوافرة في مقالع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وانتهاء بالتصنيع والتعبئة.

المشروعين المشملين يعملان بطاقة إنتاجية سنوية 130 ألف طن أسمدة زيوليتية و 45 ألف طن أعلاف و 50 ألف طن محسنات تربة.

يذكر أن المشروعين مطروحان ضمن الخارطة الاستثمارية الوطنية التي أعدتها هيئة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات العامة ودعمتها بكل الحوافز والتسهيلات الممكنة لتسريع دخولها في عملية الإنتاج.

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