طرطوس في عين الوباء.. تزايد ملحوظ في أعداد المراجعين والمصابين
ذكر الدكتور اسكندر عمار مدير مشفى الباسل لـ”الوطن” أن هناك تزايداً ملحوظاً ومهماً في أعداد المراجعين للمشفى والمقبولين فيه نتيجة اصابتهم بفيروس كورونا، مضيفاً ان عدد الموجودين في قسم العزل يبلغ الآن ٣٧ مريضاً وقد راجع إسعاف الصدريه امس اكثر من ٨٠ حالة أرسل منها ١٨ للحجر المنزلي وقبول ٩ منهم في المشفى بسبب شدة حالتهم.
اما الدكتور عماد بشور مدير مشفى بانياس فأوضح أن اعداد المراجعين والمقبولين في المشفى مازالت تشهد استقراراً نسبياً حيث لا ارتفاع ملحوظاً ولا تراجع واضحاً، مبيناً انه يراجع المشفى يومياً الكثيرون بشكاوى ذات رئة وبأعراض خفيفة إلى متوسطة الشدة حيث يتم اعطاؤهم التعليمات للحجر المنزلي مع العلاج الدوائي اللازم أما أصحاب الأعراض الشديدة فيتم قبولهم بالمشفى واعدادهم مازالت ضمن المستوى المقبول وتمنى بشور زيادة الاهتمام بالتعليمات الوقائية لان الأعداد في بقية أنحاء المحافظة تشهد زيادة ملحوظة.
بدوره، قال الدكتور حسان حسن مدير مشفى الشيخ بدر ان هناك ازدياداً طفيفاً بعدد الحالات المثبتة والحالات التي تحتاج إلى حجر لكنه أبدى خشيته من الوصول لذروة ثانية.
من جهة أخرى أكدت أرقام مديرية الصحة امس ان اعداد المرضى الموجودين في أقسام العزل بمشافي المحافظة يبلغ (66) مريضاً بينما تم قبول 20 مريضاً جديداً وتخريج 12 مريضاً وتوفي اثنان اما عدد الموجودين في الحجر المنزلي فيبلغ 24 مصاباً.
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