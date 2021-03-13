طرطوس في عين الوباء.. تزايد ملحوظ في أعداد ‏المراجعين والمصابين

ذكر الدكتور اسكندر عمار مدير مشفى الباسل لـ”الوطن” أن هناك تزايداً ملحوظاً ‏ومهماً في أعداد المراجعين للمشفى والمقبولين فيه نتيجة اصابتهم بفيروس كورونا، ‏مضيفاً ان عدد الموجودين في قسم العزل يبلغ الآن ٣٧ مريضاً وقد راجع إسعاف ‏الصدريه امس اكثر من ٨٠ حالة أرسل منها ١٨ للحجر المنزلي وقبول ٩ منهم في ‏المشفى بسبب شدة حالتهم.

اما الدكتور عماد بشور مدير مشفى بانياس فأوضح أن اعداد المراجعين ‏والمقبولين في المشفى مازالت تشهد استقراراً نسبياً حيث لا ارتفاع ملحوظاً ولا ‏تراجع واضحاً، مبيناً انه يراجع المشفى يومياً الكثيرون بشكاوى ذات رئة ‏وبأعراض خفيفة إلى متوسطة الشدة حيث يتم اعطاؤهم التعليمات للحجر المنزلي ‏مع العلاج الدوائي اللازم أما أصحاب الأعراض الشديدة فيتم قبولهم بالمشفى ‏واعدادهم مازالت ضمن المستوى المقبول وتمنى بشور زيادة الاهتمام بالتعليمات ‏الوقائية لان الأعداد في بقية أنحاء المحافظة تشهد زيادة ملحوظة.‏

بدوره، قال الدكتور حسان حسن مدير مشفى الشيخ بدر ان هناك ازدياداً طفيفاً بعدد ‏الحالات المثبتة والحالات التي تحتاج إلى حجر لكنه أبدى خشيته من الوصول ‏لذروة ثانية. ‏

من جهة أخرى أكدت أرقام مديرية الصحة امس ان اعداد المرضى الموجودين في ‏أقسام العزل بمشافي المحافظة يبلغ (66) مريضاً بينما تم قبول 20 مريضاً جديداً ‏وتخريج 12 مريضاً وتوفي اثنان اما عدد الموجودين في الحجر المنزلي فيبلغ 24 ‏مصاباً.‏

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