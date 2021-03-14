بمناسبة عيدي الأم والمعلم.. بيع مواد بالتقسيط للعاملين في الدولة بسقف 300 ألف ليرة في صالات السورية للتجارة

أعلنت المؤسسة السورية للتجارة بدء بيع المواد بالتقسيط لجميع العاملين في مؤسسات الدولة دون كفيل أو فوائد بسقف /300/ ألف ليرة اعتبارا من يوم الغد الأحد وذلك بمناسبة عيدي المعلم والأم.

وأوضح مدير عام المؤسسة أحمد نجم، في تصريح له اليوم، أن القرار يشمل جميع المواد والسلع الغذائية أو المنزلية أو الكهربائية الموجودة من مجمعات وصالات ومنافذ بيع السورية للتجارة بالمحافظات ومتاح للعاملين بالدولة الدائمين أو المعينين بعقود سنوية بسقف /300/ ألف ليرة ومدة التقسيط /12/ شهرا على أن يسدد القسط بكفالة البيان المالي للمقترض وفق الإجراءات المالية والقانونية المتبعة.

ولفت نجم إلى أن هذه الخطوة شكل من أشكال التدخل الإيجابي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن ذوي الدخل المحدود ومساعدتهم لتأمين بعض احتياجاتهم من السلع والمواد.

وكانت المؤسسة أعلنت في تشرين الثاني الماضي البدء بتقسيط السجاد والموكيت والأدوات الكهربائية والمنزلية للعاملين بالدولة الدائمين أو المعينين بعقود سنوية بقيمة /200/ ألف ليرة سورية دون فوائد.

الوطن