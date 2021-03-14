الأمن اللبناني يوقف 30 سوريا

أعلن الأمن اللبناني يوم السبت، توقيف 30 سوريا بتهمة دخول الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إنه في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان جرى الخميس ضبط حافلة لنقل الركاب وعلى متنها 30 شخصا بينهم 12 قاصرا، وذلك في بلدة دير عمار المنية، بجرم دخول الأراضي اللبنانية بصورة لا شرعية.

وأضافت المديرية أنه تم تسليم الموقوفين “إلى فصيلة المنية في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص”.

وكان وزير السياحة والشؤون الاجتماعية اللبناني رمزي مشرفية، قد صرح الجمعة بأن جميع الوزراء السوريين الذين التقاهم خلال زيارته الأخيرة لدمشق أعربوا عن استعدادهم الكامل للعمل معا لتفعيل ملف عودة النازحين السوريين، مشيرا إلى أنه تلقى ضمانات بتحقيق عودة كريمة وآمنة للنازحين.

يشار إلى أن لبنان يستضيف مليونا ونصف مليون لاجئ سوري.

المصدر: وكالات