قسد تقتل ثمانية أشخاص من أبناء قبيلة العكيدات شمال دير الزور

قتلت قوات سوريا الديموقراطية – قسد” ثمانية أشخاص من أبناء قبيلة العكيدات العربية اليوم السبت، بعد اشتباكات دامت لساعات بغطاء جوي من” التحالف الدولي” بقيادة الاحتلال الأمريكي، على أطراف بلدة الحصين شمالي دير الزور.

وقال مصدر محلي بريف دير الزور إن قوات “التحالف الدولي” قامت بعملية إنزال بالطيران المروحي أثناء العملية، حيث استهدفت تجمعاً للأشخاص في اطراف البلدة وعلى خلفية عملية الإنزال، دارت اشتباكات بين “قسد” وقوات التحالف الدولي من جهة، والأشخاص من جهة أخرى دون معرفة الأسباب.

وتابع المصدر أن من بين القتلى الشقيقين محمد وماهر المصطفى الكردي وابن عمهم علي الفارس الكردي وعزيز وخلف ومدلول عبد القادر، حيث قامت الميليشيات بسحب جثثهم الى مكان مجهول.

يشار إلى أن التحركات الأمريكية العسكرية شرقي الفرات لم تتوقف، وتستمر بالتوازي مع الإجراءات التي تمارسها “قسد” بحق المدنيين، وتوسيع المقرات العسكرية التابعة للقوات الأمريكية من خلال الاستيلاء على البنى التحتية في المناطق التي يسيطرون عليها من مدارس ومستوصفات، ومنازل المدنيين.

أثر برس

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