الجيش السوري يقضي على مجموعة مسلحة ويدمر عتادها في ريف إدلب

تمكنت وحدات من الجيش السوري من القضاء على مجموعة من مسلحي “الحزب الإسلامي التركستاني” في ريف إدلب، إثر استهدافهم بصاروخ موجه.

وأفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية بأن محاور مدينة جسر الشغور، شهدت صباح أمس الجمعة، تحركات مكثفة من قبل مسلحي “الحزب الإسلامي التركستاني”، تخللتها محاولات نقل أعتدة وشحنات ذخائر وأفراد باتجاه خطوط التماس في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: “تم رصد تحركات لمجموعة مسلحة حاولت التنقل عبر محور بداما في ريف جسر الشغور جنوب غرب إدلب، ما استدعى تفاعلاً سريعاً من قبل وحدة مضاد للدروع (م.د) في الجيش السوري بصاروخ موجه أسفر عن تدمير سيارة ودراجة نارية كانت تستخدمها المجموعات المسلحة”.

وأضاف المصدر أن “الاستهداف أسفر عن تدمير السيارة بشكل كامل، ومقتل 3 مسلحين وإصابة 3 أخرين بجروح، سارع مسلحو التنظيم إلى سحبهم باتجاه عمق مناطق سيطرتهم”.

وفي السياق ذاته، أفاد “المرصد” المعارض بأن الجيش السوري استهدف صباح اليوم السبت تحركات المجموعات المسلحة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب، وتجددت الاشتباكات المتبادلة بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، بين الجيش والمجموعات المسلحة على محاور العمقية والعنكاوي في سهل الغاب شمال غربي حماة.

وتشهد مناطق غربي سوريا باستمرار تحركات معادية من قبل المجموعات المسلحة وتلاقي ردود فعل من الجيش السوري للتصدي لها والقضاء عليها.

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