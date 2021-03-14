محقق إيراني: يبدو أن “إسرائيل” هي المسؤولة عن استهداف السفينة الإيرانية في المتوسط

محقق إيراني: يبدو أن “إسرائيل” هي المسؤولة عن استهداف السفينة الإيرانية في المتوسط

أكد محقق إيراني أنه على الأرجح أن الكيان الإسرائيلي هو المسؤول عن استهداف السفينة الإيرانية في المتوسط الأسبوع الماضي وألحاق الأضرار بها .

ونقلت وكالة “نور نيوز” عن العضو في الفريق الإيراني الذي يحقق في الواقعة قوله: “بالنظر إلى الموقع الجغرافي والطريقة التي استهدفت بها السفينة فإن أحد الاحتمالات القوية هو أن هذه العملية الإرهابية نفذها النظام الصهيوني”.

من جانبه، امتنع وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني جانتس” عن التعليق مباشرة على الحادث، إلّا أنه قال: “نحبط باستمرار الإمدادات الإيرانية جواً وبحراً وبراً”، مضيفاً: “لا أقول بهذا ما إذا كنا فعلنا أو لم نفعل هذا أو ذاك”، الأمر ذاته الذي أكده رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو” قبل يومين من استهداف السفينة الإيرانية،

حيث قال: أنا لدي سياسة واضحة تجاه إيران، إن حاولت مهاجمتنا سنهجم عليها أو سنسبقها بالهجوم” مضيفاً ” “آمل أن تقف أمريكا معنا، كانت لي مكالمة مع جو بايدن الذي يعتبر صديقا لي على مدار 40 عاماً، وهو جدد التزامه بمنع إيران من الوصول إلى السلاح النووي، وقلت له ما قلت لترامب وما قلته لرؤساء آخرين قبلهم، أنا أثمن التحالف المتين بيننا وبين أمريكا ولن تجدوا حليفا أفضل من إسرائيل”.

وفي 11 آذار الجاري، أعلنت شركة الشحن الإيرانية “إيران الإسلامية” عن تعرض سفينة لها لأضرار إثر انفجار استهدفها في البحر المتوسط الأربعاء الماضي، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية هي قرصنة وتتعارض مع القانون الدولي.

ونقلت قناة “الميادين” عن المتحدث باسم شركة الشحن في إيران قال علي غياثيان: “في أعقاب إصابة جسم متفجر هيكل سفينة حاويات إيران- شهركرد، الذي وقع يوم الأربعاء 11 آذار، في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط​، إن جزءاً من هيكل السفينة قد تضرر، دون إصابة أي من طاقمها”.

يشار إلى أن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نشرت مؤخراً تقريراً يؤكد أن “إسرائيل منذ 2019 هاجمت على الأقل 12 سفينة إيرانية حاولت نقل نفط إلى سوريا”.

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