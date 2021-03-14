اغتيال ضابط سوري بنيران مجهولين شرق درعا

اغتيل أحد عسكريي الجيش السوري اليوم الأحد بنيران مجهولين استهدفوه في ريف محافظة درعا الشرقي.

وقالت مصادر اعلامية محلية, إن مجهولين يستقلون دراجة نارية استهدفوا “المساعد أول” محمد كامل العباس في صفوف قوات الجيش السوري، بالرصاص ما أدى لاستشهاده على الفور.

وأضافت المصادر, أن الاستهداف وقع على الطريق الواصل بين مدينة الحراك وبلدة المليحة الغربية شرقي درعا، موضحاً أن “العباس” ينحدر من بلدة كفرنان في منطقة الرستن بريف حمص، وهو أحد عناصر اللواء 52 ميكا شرق مدينة الحراك.

وكالات

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