شاب يأكل فرصة عمره.. اصطاد سمكة بقيمة 2.6 مليون دولار والتهمها مع أصدقائه!

لم يكن يعلم شاب نيجيري، لم نعرف هويته بعد، وهو يلتقط صوراً مع سمكة ضخمة “غير معروفة بالنسبة له”، أنه قد أضاع فرصة العمر، إذ كان بإمكانه أن يبيعها بأكثر من 2.6 مليون دولار، وبدل ذلك قرر أن يأكلها رفقة أصدقائه، على الرغم من كونها “غير صحية تماماً”.

Man reportedly caught Blue marlin fish worth $2.6 million in Warri and ate it with his village people.

حسب تقرير لصحيفة Businessinsider الأمريكية، السبت 13 مارس/آذار 2021، فإن قصة الصياد النيجيري، الذي ينحدر من منطقة أندوني النيجيرية، تحولت بين ليلة وضحاها إلى نكتة، تداولها الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في نيجيريا أو في العالم، خاصة بعد أن تم تداول صور السمكة، وهم جالسون عليها، قبل أن يتبين لهم أنهم كانوا جالسين على منجم ذهب.

Remember The Nigerian man that captured a Blue Marlin Fish and ate it with his village people right . The fish is worth $2.6 million.

Wahala be like bicycle pic.twitter.com/OPxoyv2pxe

