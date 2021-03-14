المرأة من مواليد هذه الأبراج تجعل الرجل يفعل ما تريد.. هل انتِ من بينها؟

يمكن المرأة من مواليد 4 ابراج ان تدفع الرجل الى ان يفعل ما تريد وان يحقق معظم امنياتها. والسبب انها تتمتع بصفات ومميزات تجذبه اليها وتجعله يقوم بكل ما يمكن ان يشعرها بالفرح والسعادة.

وقد تكتفي هذه المرأة وتحس بالرضى في حال كانت تتسم بالقناعة. وفي المقابل قد لا تشعر بالامتنان وان قام الشريك بكل ما في وسعه من اجل رسم الابتسامة على وجهها. وهذه صفات المرأة من مواليد 4 ابراج والتي تجعل الرجل يفعل ما تريد.

الجوزاء

تعتبر المرأة الجوزاء من مواليد 4 ابراج يمكن ان تجعل الرجل يفعل ما تريد. فهي باحثة دائماً عن التجدد وسرعان ما تشعر بالملل. كما انها ذكية وقادرة على التحليل والتمييز بين المواقف ومردودها ونتائجها بسرعة خاطفة. وهو ما يثير اعجاب الرجل ويدفعه الى تحقيق امنياتها وتنفيذ رغباتها وان اعترت ذلك بعض الصعوبات.

كما انها محبة للحياة وتفضل الاستفادة من اللحظة الراهنة بدلاً من الشعور بالقلق بشأن المستقبل. وهذا ما يجعل الرجل يواكبها ويسارع الى القيام بكل ما يمكن ان يشعرها بالرضى. كما انه يفضل عدم التخطيط برفقتها لأي امر مقبل وعدم التحدث اليها عن المصاعب التي تعترضه. فقضاء اوقات سعيدة الى جانبها هو هدفه الاول.

الاسد

هي المرأة التي تحب الاهتمام بالامور الظاهرية والتي تسعى الى تحقيق الشهرة في محيطها الاجتماعي. ولهذا يمكن ان تجذب انتباه الرجل. وهي تعرف تماماً كيف تفعل هذا.

الا انها في المقابل تدرك حدودها تماماً وترسم اهدافها بدقة وتحدد الطريق التي ينبغي عليها سلوكها من اجل الوصول اليها. ولهذا لا يتوانى الرجل عن تقديم التشجيع والدعم اللازمين لها. كما انه يساعدها على تخطي العقبات ويقدم لها كل التسهيلات لأن ما تفعله يمكن ان ينعكس ايجاباً على حياتهما المشتركة غالباً.

الثور

تعيش مولودة الثور غالباً حالة من الهدوء. وهي ذات طبيعة ودودة وبعيدة كل البعد عن الانفعال. كما انها تسارع الى تقديم الدعم والعون لكل من يشعر بالألم او عدم الرضى او الانزعاج او الغضب. فهي تعتبر في محيطها بؤرة الضوء والامل بالنسبة الى كل من يحتاج الى المشاعر الايجابية. ولهذا يحب الرجل الارتباط بها بل انه يحرص على ان يقدم لها كل ما يشعرها بالرضى وما يعزز حالة الهدوء التي تعيشها. فهي تشكل بالنسبة اليه صمام امان يضمن له حياة مستقبلية ناجحة ومزدهرة ومشرقة.

العقرب

هي من مواليد 4 ابراج تجعل الرجل يفعل ما تريد. ومن ابرز صفاتها انها دقيقة وانها تهتم بالتفاصيل. ولهذا غالباً ما يكون النجاح حليفها في معظم المشاريع التي تقوم بها. كما انها سيدة قرارها. وهذا يعني انها تقوم بالخطوات التي ترى انها صحيحة من دون تردد ومن دون ان تتأثر بآراء الآخرين وافكارهم. وهي كثيراً ما ترشد هؤلاء الى ما ينبغي عليهم فعله من اجل تحقيق النجاح.

وهذا ما يجعلها محط انظار الرجل ويجعل الارتباط بها الطموح الذي يسعى الى بلوغه. كما انها ترفض المساومة على مبادئها والتراجع عن الامور التي ترى انها صائبة. وهي لا تحب الخداع وتتوخى الصدق في كل ما تقول او تفعل. ويعتبر الوفاء والانتماء من ابرز صفاتها. ولهذا تعد من ابرز مواليد الابراج الذين يمكنهم بناء حياة زوجية وعاطفية سعيدة ومن اكثرهم قدرة على جعل الرجل يفعل ما تريد.

المصدر: الجميلة

اقرا ايضاً:أبراج تصل الى المرحلة المملة في العلاقات أسرع من غيرها.. من هي؟