غرامة مقدارها 15 ألف دولار.. رفض ارتداء الكمامة وأسهب بشرب الخمر على متن الطائرة!

تصرفات طائشة كلفت أحد الركاب على متن طائرة أمريكية، تغريمه مبلغ قرابة 15 ألف دولار أمريكي، بسبب رفضه ارتداء الكمامة، وشربه للخمر على متن الطائرة.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، «رفض أحد الركاب على متن طائرة شركة “جيت_بلو” ارتداء كمامة كإجراء إجباري للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأسهب في شرب الخمر، ومارس “سلوكيات بغيضة”، مما كلفه غرامة قدرها 14500 دولار».

وقال موقع “إن بي سي” «إن هذه هي الغرامة التي فرضتها إدارة الطيران الفيدرالية ضد الرجل الذي رفض ارتداء كمامة وواصل شرب الكحول الذي أحضره على متن الطائرة».

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن «الطيار قام بالدوران بالطائرة في الرحلة المتجهة إلى جمهورية الدومينيكان، وعاد إلى مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك، بعد تصرفات الراكب».

وتتطلب سياسة “جيت بلو” التي تتطابق مع القانون الفيدرالي، من الركاب ارتداء كمامات للوجه بسبب جائحة “كورونا، وتحظر لوائح إدارة الطيران الفيدرالية على الركاب شرب الكحول الذي يجلبونه على متن الطائرة.

وقالت وكالة الطيران إن «الراكب زاحم الشخص الجالس بجواره، وبدأ بالصراخ بصوت مرتفع، ورفض ارتداء الكمامة، مما أجبر العاملين في الطائرة على نقله لمقعد آخر».

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية في وقت سابق من هذا العام أنها ستتخذ موقفا أكثر تشددا مع الركاب “المزعجين”، مستشهدة بما وصفته بزيادة مقلقة في السلوك العنيف والمضطرب تجاه ارتداء الكمامات.