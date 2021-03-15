جمارك دبي تحبط محاولة إدخال 3 ملايين حبة كبتاغون (شاهد)

أحبطت جمارك دبي في أول ضبطية كبيرة بالعام 2021 نفذها مركز تفتيش جبل علي محاولة إدخال 3 ملايين حبة كبتاغون.

وقالت جمارك دبي إنها “عززت إنجازاتها على صعيد حماية المجتمع من مخاطر المخدرات بضبطية متميزة ضمن حملة وطن آمن التي أطلقها قطاع التفتيش الجمركي لرفع جاهزية مراكزها الجمركية وتحقيق أفضل النتائج على صعيد عمليات المعاينة والتفتيش من أجل الحد من دخول كافة المواد المحظورة ومنع دخولها إلى الدولة، حيث تمكن ضباط التفتيش الجمركي في ميناء جبل علي من إحباط محاولة إدخال المواد المخدرة في ضبطية نوعية لكمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغ عددها ما يقارب 3 مليون حبة”.

وفي التفاصيل، “قامت غرفة التحكم والسيطرة في جمارك دبي وبدعم من وحدة سياج لمراقبة المنافذ الجمركية بجمع ودراسة وتحليل كافة البيانات المتوفرة وتحديد واستهداف حاوية مشتبه باحتوائها على مواد مخدرة وصنفت كشحنة عالية الخطورة”.

وعند وصول الحاوية باشر عدد من ضباط التفتيش الجمركي في مركز تفتيش ميناء جبل علي مع فريق سياج بتنفيذ إجراءات التفتيش بمساندة فريق الدعم الفني، “حيث جرى فحص الحاوية المستهدفة باستخدام وحدة الكلاب الجمركية K9 وتم تفتيش محتوى الحاوية حيث عثر الضباط على كميات كبيرة من المواد المخدرة أخفيت في الحاوية باستخدام طرق فنية مستحدثة في التمويه”.

وحسب مقطع فيديو نشرته جمارك دبي فقد تم العثور على الحبوب المخدرة داخل محركات دراجات نارية.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية