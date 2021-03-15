توقعات الأبراج اليوم الاثنين 15 مارس

برج الحمل 21 آذار – 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،يوم هادئ جداً، لكن في فترة الصباح فقط وحتى العاشرة، ولكن بعد ذلك كأن الدنيا قد فقدت عقلها من حولك والعمل لن يتركك بحالك، لكنك تكون ناجحاً وستسير الأمور كما تريد.

برج الثور 20 نيسان – 20 أيار

عزيزي برج الثور،الكسل هو عنوانك، فحاول أن تكون أكثر نشاطا، ولا تجعل عقلك يفكر في أمور أخرى لا داعي لها، في فترة الظهيرة لديك الكثير من المواعيد التي ستجعلك مضغوطا، في فترة ما بعد الظهر تبدأ بالاستعداد للمساء وجاذبيتك اليوم عالية.

برج الجوزاء 21 أيار – 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،انتبه إلى أفعالك، فلا تجعل تهورك يقودك إلى نهايات مغلقة، ففي الظهيرة قد تتهور في تصرف تندم عليه ندما قويا، وبخاصة فيما يخص العمل، أما في المساء فتنتظرك ليلة جيدة قد تكون مكتئبًا في أولها، لكن الأوضاع تتحسن في النهاية والفضل في ذلك إلى أصدقائك أو حبيبك.

برج السرطان 21 حزيران – 22 تموز

عزيزي برج السرطان، “ديكتاتوري”، قد تكون هذه الكلمة الأفضل لوضعك اليوم، فالتسلط الذي يرافق كلماتك يجعلك غير محبوب ضمن نطاق العمل أو بعلاقتك مع من تحب، تحاول فرض أمور على أصدقائك في المساء، لكنك لا تنجح بذلك ما يجعلك تشعر ببعض العصبية، لكنك تقضي وقتا ممتعا بالنهاية.

برج الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد،من المؤكد أنك متحمس جدا اليوم، وتصحو وأنت مبتسم، لأن الكثير من الأمور الرائعة تنتظرك منذ الصباح وحتى فترة ما بعد الظهر، لكن بعد ذلك تهدأ الأمور بشكل يجعل الكآبة تدخل إلى قلبك. في المساء تقضي ليلة هادئة مع من تحب.

برج العذراء 23 آب – 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،يوم حزين قد لا يسرك، فالضغوطات النفسية والتفكير والمشاكل تتكفل بإفساد نهارك منذ الصباح الباكر، لديك الكثير من الأعمال والضغوطات في فترة الظهيرة وما بعدها.

برج الميزان 23 أيلول – 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، اليوم لن تطيق الحديث مع أي شخص حولك، وبخاصة زملاءك في العمل، الذين سيرونك مشاكساً بعض الشيء، حاول الخروج من العمل في فترة الظهيرة، لكي لا تتواجه مع أحد، ولكي تقلل المشاكل التي يمكن أن تحدث.

برج العقرب 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،انتهى الكابوس الذي كنت تعيشه، فاليوم تلاحظ الفرق وبخاصة أنك تبدأ نهارك بابتسامة عريضة ونشاط، الأعمال هي الأكثر استفادة من شخصيتك ولإنهاء أعمالك المتراكمة، أنت أكثر الأبراج تفاؤلاً اليوم، فجرب حظك في المساء، فقد تربح مبلغاً لا بأس به.

برج القوس 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،يوم تشعر به بالرضا، ففي هذا اليوم ترى ابتسامتك عن بعد، فأنت نشيط وتريد إنجاز جميع أعمالك المتأخرة، فالضغوطات ترافقك في فترة ما بعد الظهر، المساء له نكهة خاصة بالنسبة إليك، فأنت تسعى لأن ترفه عن نفسك، وتستمتع بوقتك، الأكثر حظا لهذا اليوم هم مواليد 1 إلى 10 أيار (مايو).

برج الجدي 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،تبدأ نشيطًا ومنكبًا على دعم أعمالك، قد تصيبك المزاجية والعصبية في الصباح لأمر حدث أمامك، ولم ينل إعجابك، لكن لن يطول بك هذا الأمر، فعند الظهيرة خبر سار قد يجعلك تطير فرحًا ويحسن من الأجواء حولك، انتبه إلى أوضاعك المالية في فترة المساء.

برج الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو،يوم تزداد عليك الأعمال فيه يا عزيزي، وتبدأ نهارك بالعصبية والسرعة للانتهاء من الأعمال المتراكمة أمامك، في فترة الظهيرة قد لا تتمكن من إقناع رئيسك بالعمل بوجهة نظرك مما يزيدك توترًا.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،أنت عاطفي واليوم زادك عاطفة أكثر، فغالبية مواليد الحوت يأخذون إجازة اليوم للاهتمام بأمورهم العائلية والشخصية، يوم هادئ في فترة الظهيرة ويزداد حركة في فترة ما بعد الظهر، في فترة المساء تمتنع عن الخروج من البيت، لإقرارك بقضاء هذه الليلة مع العائلة، الأكثر عاطفة هم مواليد شهر حزيران (يونيو).

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