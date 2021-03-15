وزيرة الشؤون الاجتماعية: الأسرة السورية استغنت عن 80٪ من احتياجاتها

تحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلوى عبدالله حول الوضع المعيشي للسوريين، مشيرة إلى أن الأسرة السورية استغنت عن الحاجات الرئيسية نتيجة الحرب والحصار.

وقالت عبدالله بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن “الأسرة السورية استغنت عن 80% من احتياجاتها الضرورية والأساسية واليومية بسبب هذه الحرب التي تتعرض لها منذ أكثر من 10سنوات إضافة إلى الحصار الظالم للمواطنين السوريين في كل مقومات حياتهم”.

وتابعت عبد الله أن “سوريا ما زالت قادرة على تجاوز هذه الأزمة، من خلال العودة إلى الاهتمام بالأسرة كخلية أساسية في المجمع، والابتعاد عن الفردية التي تروج لها اللبرالية الجديدة، لأن سوريا بنيت بكل السوريين، ولم تكن في يوم من الأيام تعيش على الفردية”.

ونوهت عبدالله إلى أن “جميع دول العالم التي عانت الحروب ظهر فيها تجار أزمة وتجار حروب”، مبينة أن سوريا يكفيها أن يكون هناك “10% من المجتمع من الأخيار ليحملوا الدولة ويعيدوا بناءها من جديد”.

يذكر أن أزمة اقتصادية حادة يعاني منها المواطن السوري نتيجة العقوبات من جهة وعدم وجود خطة واضحة من قبل المعنيين لمعالجة المشكلات الاقتصادية الموجودة ومنعها عن التدهور من جهة أُخرى.

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