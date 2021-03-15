صحفي يطلب الزواج من زاخاروفا وهكذا ردت عليه

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على حفل استعراضي نظمه صحفي بلغاري مع أصدقائه أمام مقر الوزارة في موسكو من أجل مقابلتها.

وقالت زاخاروفا في تصريحات صحفية أدلت بها على الهواء أمس السبت: “ماذا يمكنني القول؟ أعتقد أن الرجال يجب أن يسيطروا على عواطفهم”.

وفي وقت سابق أفاد مصدر أمني بأن الشرطة احتجزت أمام مبنى وزارة الخارجية الروسية أربعة أشخاص، بينهم الصحفي البلغاري بوريس أنزوف، يرتدون ملابس فلوكلورية ويحملون أسلحة وهمية، حضروا “لتقديم عرض زواج” لزاخاروفا، مضيفا أن أحد الرجال كان يركب حصانا.

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وحسبما نقلت وكالة “تاس” عن المصدر، فإن الصحفي البلغاري أوضح خلال محادثة في مركز الشرطة، أنه جاء لتقديم “عرض زواج” لزاخاروفا، بينما كتب أنزوف نفسه في “إنستغرام” أنه كان يعتزم تهنئة زاخاروفا بعيد المرأة 8 مارس، وأضاف: “لكن زاخاروفا لم تخرج إلينا، لذلك أطلقنا طلقات ورقصنا وغادرنا”.

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وفرضت الشرطة غرامة على أنزوف بقيمة 500 روبل (نحو 7 دولارات).

وذكرت زاخاروفا أنها علمت بالحادثة “في وقت لاحق من زملائها ومن عناصر حراسة” الوزارة.

يذكر أن زاخاروفا وأنزوف يعرفان بعضهما بعضا، وسبق أن قدم الصحفي البلغاري هدية للمسؤولة الروسية على شكل فستان بلغاري تقليدي، وأعربت زاخاروفا عبر “تويتر” عن أعجابها بالهدية

#Захарова:Сегодня болгарский журналист Boris Anzov передал мне подарок из Болгарии -национальный костюм. Дорогая #Болгария, благодаря много! pic.twitter.com/DfBxjFJLcT — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 10, 2017

المصدر: RT

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