السورية للتجارة تطرح مادة اللحوم بـأسعار جديدة

طرحت المؤسسة السورية للتجارة مادة اللحوم بأسعار جديدة حيث تراوحت بين 11500 للكيلو الواحد إلى 19500 حسب النوع.

واحتوت القائمة الجديدة أنواع اللحوم التالية وأسعارها:

هبرة الغنم 20% دهن بسعر 17500 ليرة للكيلو.

مسوفة غنم 12000 ليرة للكيلو.

لية غنم 9000 ليرة للكيلو.

هبرة عجل 16500 ليرة للكيلو.

مسوفة عجل 11500 ليرة للكيلو.

وأضافت المؤسسة إلى قائمة اللحوم نوع «هبرة الغنم البلدي الخالية من الدهن» بسعر 19500 ليرة للكيلو الواحد.

وقال مصدر خاص في السورية للتجارة إن قائمة أسعار اللحوم التي طرحتها المؤسسة مخفضة مقارنة بأسعار السوق، حيث تراوح سعر كيلو لحم الغنم في الأسواق بين 20.000 ليرة 25.000 ليرة.

الوطن

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