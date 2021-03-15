البرازي: شكاوي المواطنين هي الأساس في تطوير عملنا ومكافحة الفساد

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، أن سورية تتعرض لإرهاب اقتصادي يستهدف منع وصول المشتقات النفطية إليها عبر البحر، مشيرا إلى أن جهودا كبيرة تبذل لتأمين المشتقات النفطية.

وقال البرازي في حديث للتلفزيون السوري إن أكثر من 12 ناقلة نفط كانت في طريقها للموانئ السورية، استهدفت في البحار لمنع وصولها الى سورية.

واعتبر البرازي أن شكاوى المواطنين هي الأساس الذي تعمل عليه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وقال “شكاوي المواطنين هي الأساس في تطوير عملنا ومكافحة الفساد.

وفي إحصائيات لعمل الوزارة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، أعلن البرازي أن الضبوط والمخالفات زادت نسبتها ٤٠٠ بالمئة عما كانت سابقا، حيث تم تنظيم نحو ٩ آلاف مخالفة خلال ٣ أشهر.

وأكد وزير التجارة الداخلية أنه تم خلال الأشهر الأخيرة إعفاء ٢١ مدير صالة من صالات مؤسسة السورية للتجارة بسبب فساد أو تقصير، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المبيعات الكلية للمؤسسة من ١ كانون الثاني إلى ١٢ آذار بلغ ٤٣ مليار مقارنة بـ ٢٧ مليار لنفس الفترة من العام ٢٠٢٠.

وطمأن البرازي المواطنين إلى توفر مادتي السكر والرز عبر البطاقة الإلكترونية في صالات السورية للتجارة ولأشهر طويلة، وأنه لا خوف من فقدان المادتين الأساسيتين، كما أكد أن مادة الشاي في السورية للتجارة عبر البطاقة الإلكترونية تباع بسعر ١٢ ألف ليرة للكيلو وسعرها في السوق يتجاوز الـ ٢٠ ألفا.

وشدد الوزير البرازي في حديثه على أن الحصار والعقوبات فرضت حلقات كثيرة على تأمين المواد الأساسية التي تدخل في العملية الإنتاجية ما أدى إلى زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن التاجر غير مرتاح من آلية التسعير المعتمدة من الوزارة.

الوطن

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