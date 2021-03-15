غرام الذهب يقارب 200 ألف ل.س

ارتفع سعر غرام الذهب في النشرة الرسمية اليوم الإثنين 6 آلاف ليرة سورية، ليسجل مبيع الغرام (عيار 21) 198 ألف ليرة، ومبيع الغرام (عيار 18) 169,714 ليرة.

وقبل أيام، اعتبر رئيس “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق” غسان جزماتي، أن “الأسعار الحالية للذهب عبارة عن فورة مؤقتة، وستنخفض عندما ينخفض سعر الدولار”.

وأضاف جزماتي حينها أنه يتم رفع تسعيرة غرام الذهب بما يعادل أسعار دول الجوار لكي لا يتم تهريبه، مؤكداً وجود زيادة على الشراء قدرها 20%، والطلب الأكبر على المسكوكات بقصد الادخار.

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد كوسا، أن وضع الاقتصاد يحتاج إلى إدارات خلاقة ومبدعة تبحث عن حلول من خارج الصندوق، لأن استمرار انخفاض قيمة الليرة سيزيد قلة الثقة بها، والتوجه نحو اكتناز الذهب الذي يخنق الاقتصاد.

ورأى كوسا أن الأشخاص القادرين اليوم على تحويل أموالهم إلى عقارات يشكلون شريحة قليلة، “لأن العقارات ليست لأصحاب العشرة والثلاثين مليون ليرة حالياً، بل هي لمن يمتلك 200 مليون ليرة وأكثر وهؤلاء يشكلون نسبة محدودة”.

وانخفض سعر غرام الذهب مؤخراً 12 ألف ليرة في النشرة الرسمية، ليسجّل الغرام (عيار 21) 182 ألف ل.س، والغرام (عيار 18) 156 ألف ل.س، مع تأكيد النقابة أن السعر الذي تصدره هو الوحيد والمعتمد، قبل أن تعاود الأسعار الصعود مجدداً.

اقرأ أيضا: تراجع مبيعات الذهب وأقل خاتم بـ 500 ألف !