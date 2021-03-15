التموين توافق على إنشاء شبكة ملائكة الأعمال السوريين

أعلن مدير “غرفة تجارة دمشق” عامر خربوطلي، عن موافقة وزير التموين على إنشاء شبكة “ملائكة الأعمال السوريين”، التي ستُنشئ في مقر الغرفة، لتكون منصة تشبيك بين أصحاب الأعمال ورواد الأعمال من خلال التمويل التشاركي.

وجاء كلام خربوطلي عقب لقاء رئيس الغرفة أبو الهدى اللحام، مع فريق من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق برئاسة عميد الكلية عامر ناصر آغا، لبحث علاقات التعاون والربط ما بين سوق العمل والجامعة، وفق ما أوردت صحيفة “الثورة”.

و”ملائكة الأعمال” هم أفراد ذوو ملاءة مالية عالية، أو مؤسسات لديهم ثروة كبيرة، يموّلون المشاريع الناشئة من أموالهم الشخصية، مقابل حصة في تلك الشركات، أي أن ملاك الأعمال يشتري حصة في الشركة الناشئة بمبلغ معين من المال.

وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في “مجلس الشعب” مؤخراً مشروع القانون الجديد للاستثمار، ودعت إلى الإسراع في إصداره لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في سورية.

وصدر في 20 شباط 2021 القانون رقم 8 الذي سمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، لتمويل مشاريع شريحة صغار المُنتجين، وأصحاب الأعمال الصغيرة، ومحدودي ومعدومي الدخل، عبر منحهم قروض تشغيلية بقيمة تصل إلى 30 مليون ليرة سورية.

وحدد القانون رأسمال مصارف التمويل الأصغر بـ5 مليارات ليرة بدل 250 مليون ليرة كما هو معمول به حالياً، وأعفى المصارف من ضريبة الأرباح لمدة 5 سنوات، مع تخفيض هذه الضريبة بعد فترة الإعفاء إلى 10%.

وألزم القانون المذكور مؤسسات التمويل الصغير القائمة حالياً والبالغ عددها مؤسستين فقط، والمصرف الوحيد وهو “مصرف الإبداع للتمويل الصغير” بتسوية أوضاعهم بما يتناسب مع أحكامه، أي رفع رأس المال والتحوّل إلى مصارف للتمويل الأصغر.

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