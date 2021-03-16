الثلاثاء , مارس 16 2021

رسالة من السيد الخامنئي الى الرئيس الأسد

‏11 دقيقة مضت الاخبار 158 زيارة

رسالة من السيد الخامنئي الى الرئيس الأسد

أعرب قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس بشار الأسد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ونقل علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية خلال لقائه السفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب رسالة الخامنئي بشأن الاطمئنان على صحة الرئيس الأسد وتمنياته له بالشفاء العاجل.
وقال ولايتي “إن الرئيس الأسد زعيم قوي وشجاع ولعب دوراً قيماً ومهماً للغاية في الحفاظ على استقلال سورية من خلال مقاومته كل الهجمات والمؤامرات خلال السنوات الماضية من الحرب غير المتكافئة المفروضة من قبل مجرمين دوليين وإقليميين على سورية”.
وأضاف ولايتي “من وجهة نظر قائد الثورة الإسلامية فإن الرئيس الأسد شخصية متميزة وأحد القادة العظماء الجديرين بالثناء في بلاده وعلى مستوى المنطقة وجبهة المقاومة”.
ووصف مستشار قائد الثورة الإسلامية سورية بأنها ركيزة من ركائز المقاومة في المنطقة مشدداً على أن التعاون بين حكومتي وشعبي البلدين متنامٍ واستراتيجي.
المصدر : سانا + وكالة إرنا

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