السورية للاتصالات تعيد نظام دفع فاتورة الهاتف كل شهرين

أكد مدير التسويق في الشركة السورية للاتصالات فراس البدين، أن “النظام الجديد الذي طبقته الشركة يُصدر فاتورة شهرية لكل مشترك، لكن المطالبة بالدفع ليست شهرية وستبقى كل شهرين”.

وأضاف البدين بحسب “ميلودي”، أن “النظام الجديد يقطع الإنترنت أوتوماتيكياً عند التأخر بتسديد فاتورة الهاتف الأرضي”.

وتابع البدين “حيث إن الكثير من الناس لا يهمه الهاتف ولا يدفع الفاتورة خلال المدة المحددة، فالإجراء الجديد يحفظ حق المشترك من إلغاء الخدمة”.

ودعا البدين إلى تقديم شكوى عبر منصات الشركة الإلكترونية أو بالاتصال على أرقام الشكاوى، عند التأخر بإعادة خدمة الإنترنت للمشترك رغم دفعه الفاتورة.

وبين البدين أيضاً العمل على جعل الفاتورة إلكترونية عن طريق موقع السورية للاتصالات.

ولفت البدين إلى أنه “يتم حالياً إعطاء معظم الناس إيصال دفع، لاختصار تكاليف طباعة الفواتير،”.

وأكد البدين أن يكون إيصال الدفع واضح للمشتركين بأرقام تلفوناتهم كل شهر على حدة، وأجور الإنترنت للشهرين، وحتى الغرامات المالية تكون موضّحة.

وكشفت الشركة السورية للاتصالات في نهاية 2020 عن آلية جديدة لدفع فواتير الهواتف الأرضية، تتضمن تسديد الفاتورة كل شهر بدل كل شهرين، إلا أن الآلية الجديدة لم تُطبّق.

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