وزارة النفط تبرر رفع أسعار البنزين و الغاز المنزلي

برر ‏عبد الله خطاب معاون وزير النفط والثروة المعدنية قرار رفع سعر البنزين و الغاز المنزلي بسبب الحصار الجائر والعقوبات الاقتصادية وارتفاع سعر النفط عالميا وارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية على سورية بزيادة 30% عن السعر العالمي وذلك بسبب الاضطرار للحماية ولعدة اساليب للالتفاف على الحصار المفروض .

ووعد خطاب المواطنين بتوفر المادة ب أقرب فرصة ممكنة .

يشار إلى أن البنزين على البطاقة أصبح شريحة واحدة فقط بسعر 750 ل.س ل اللتر الواحد و الكمية المسموح تعبئتها شهرياً 200 لتر .. علما انه لم يتم توضيح فترة التعبئة المحددة ب 7 أيام حالياً والكمية المسموحة في كل عملية تعبئة المحددة حالياً ب 40 لتر .. مما يؤدي أن الكمية المسموحة فعلياً حتى الآن هي 160 لتر شهرياً كحد أقصى

صاحبة الجلالة

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